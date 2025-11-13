Влада прагне створити систему турботи про дітей, де народження та виховання стають радістю для сімʼї, а не фінансовим викликом – нардеп Олена Шуляк

Держава за ініціативи Президента України Володимира Зеленського продовжує формувати комплексну систему підтримки дитини, яка охоплюватиме кожний етап: від вагітності, народження та навіть до школи. Українська влада прагне створити таке середовище турботи, де народження та виховання дитини стають не викликом для сімейного бюджету, а справжньою радістю для родини.

На цьому наголосила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк, коментуючи нещодавнє ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який збільшує дитячі виплати з наступного року.

“Партія “Слуга Народу” підтримувала відповідний урядовий законопроєкт, який збільшив дитячі виплати, та й надалі буде підтримувати впровадження всіх подібних ініціатив і механізмів, які стосуються не тільки сталого розвитку майбутнього покоління, а й загалом спрямовані на підтримку фінансової стабільності українців, особливо протягом опалювального сезону”, – зазначає Олена Шуляк.

Підвищення дитячих виплат

Встановлюється допологова допомога для незастрахованих жінок. Вона становитиме 7 тис. грн на одну дитину.

Зростає також й одноразова виплата при народженні малюка. Як говорять у політичній силі, мова йде про платіж у 50 тис. грн, який зможуть отримати ті матері, які народять після 1 січня 2026 року. Суму не розбивають на частини, а надають одним платежем. При народженні дитини, як і раніше, надаватиметься також натуральна допомога “Пакунок малюка”.

Водночас, уточнюють у “Слузі Народу”, всі інші види виплат, які передбачені, будуть гарантовані й для тих дітей, яким на початок 2026-го ще не виповнилося одного року. Насамперед ідеться про допомогу для догляду за малюком до одного року – 7 тис. грн щомісяця, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, – 10,5 тис. грн.

Окремо держава запроваджує програму підтримки “єЯсла”. Вона, розповідають у партії “Слуга Народу”, передбачає виплату 8 тис. грн щомісяця, якщо матір виходить на роботу, коли дитині виповнився один рік і більше. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, допомога становитиме 12 тис. грн.