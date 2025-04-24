Вночі окупанти завдали масованої атаки по Київщині

Цієї ночі окупанти завдали масованої комбінованої атаки на Київщину. Московити застосовували як “шахеди” так і ракети. В регіоні зафіксовані значні руйнування, у тому числі і житлових будинків, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок ворожої комбінованої атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна допомога надана на місці.

За оновленою інформацією у Бучанському районі пошкоджено 3 пʼятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Також пошкоджено 4 магазини, 8 автомобілів та зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та 3 автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідована пожежа в полі у Броварському районі.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.