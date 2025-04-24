Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь бійця бригади “Маґура” Івана Овчара

Полеглий герой проходив службу у 47-й окремій механізованій бригаді “Маґура”
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Поховають воїна у рідному селі Підпечери.
Заходи військового поховального ритуалу по солдату ОВЧАРУ Івану Семеновичу (15.07.1976-18.04.2025) :
- – 24.04.2025 р. о 10:00 година – панахида за загиблим за адресою: вул.Шкільна, 3, с. Підпечери;
- – 24.04.2025 р. о 10:30 година – прощання зі загиблим у церкві ПЦУ с. Підпечери;
- – 24.04.2025 р. о 11:00 година – поховання воїна на кладовищі с. Підпечери.
Про це повідомили в КП Міська ритуальна служба, передає Правда ІФ