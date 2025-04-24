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У четвер, на Франківщині проведуть в останню путь захисника Петра Лапихруща
Диван на коліщатках в темній вітальні

У четвер, на Франківщині проведуть в останню путь захисника Петра Лапихруща

Автор: Ігор Василик
24/04/2025 08:24
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У середу 23 квітня, Тлумацька громада на колінах зустріла кортеж із тілом відважного військовослужбовця Петра Лапихруща.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.

Жителі Тлумача вийшли на вулиці та в центр міста, щоб попрощатися із померлим військовослужбовцем Петром Лапихрущем з села Тарасівка.

Під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», вони на колінах зустріли тіло воїна-земляка. Спільно із священиками, деканами Тлумацькими о. Василем Стадником (ПЦУ) та о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) усі присутні помолилися за упокій душі Героя.

Після цього, похоронний кортеж вирушив з міста Тлумача до рідного дому воїна в село Тарасівка.

Чин похорону героя відбудеться 24 квітня, об 11.00 годині в рідному селі Тарасівка.

Люди на колінах з прапорами України на вулиці.
Люди стоять навколішки з прапорами України на вулиці.
Люди на колінах перед мікроавтобусами з прапорами України.
Священники моляться біля автомобілів на вулиці
Автомобілі та люди на вулиці в Україні
Люди біля церкви з українськими прапорами на площі.
Люди на колінах біля автомобілів у місті
Вулиця міста з будівлями та автомобілями.