У четвер, на Франківщині проведуть в останню путь захисника Петра Лапихруща

У середу 23 квітня, Тлумацька громада на колінах зустріла кортеж із тілом відважного військовослужбовця Петра Лапихруща.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Тлумацьку міську раду.
Жителі Тлумача вийшли на вулиці та в центр міста, щоб попрощатися із померлим військовослужбовцем Петром Лапихрущем з села Тарасівка.
Під бій дзвонів і пісню «Пливе кача по Тисині…», вони на колінах зустріли тіло воїна-земляка. Спільно із священиками, деканами Тлумацькими о. Василем Стадником (ПЦУ) та о. Павлом Дутчаком (УГКЦ) усі присутні помолилися за упокій душі Героя.
Після цього, похоронний кортеж вирушив з міста Тлумача до рідного дому воїна в село Тарасівка.
Чин похорону героя відбудеться 24 квітня, об 11.00 годині в рідному селі Тарасівка.