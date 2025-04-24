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Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь захисника Івана Максиміва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь захисника Івана Максиміва

Автор: Ігор Василик
24/04/2025 08:39
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Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника

Відійшов у засвіти колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.

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Пише Правда.іф з посиланням на жительку Микитинців Надію Слівінську.

“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі

Чин похорону відбудеться 24 квітня о 14 годині в селі Микитинці в церкві Св.Микити.

Опісля прощання продовжиться в домі героя.

Поховають воїна на кладовищі с. Микитинці.

Український військовий у формі на фоні природи.
Іван Максимів