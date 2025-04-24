Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь захисника Івана Максиміва

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника
Відійшов у засвіти колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.
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Пише Правда.іф з посиланням на жительку Микитинців Надію Слівінську.
“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі
Чин похорону відбудеться 24 квітня о 14 годині в селі Микитинці в церкві Св.Микити.
Опісля прощання продовжиться в домі героя.
Поховають воїна на кладовищі с. Микитинці.