Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь захисника Івана Максиміва

Відійшов у засвіти колишній військовослужбовець з села Микитинці Івано-Франківської громади Іван Максимів.

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Пише Правда.іф з посиланням на жительку Микитинців Надію Слівінську.

“18 квітня 2025 року помер наш односелець, мій однокласник, Іван Максимів. Він був військовослужбовцем ЗСУ, приймав участь у захисті нашої держави в російсько-українській війні”, – йдеться у дописі