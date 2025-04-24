Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 квітня

24 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 23-25° тепла.

По області вночі прогнозують 6-11°, вдень — 20-25° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 4-9°, вдень — 14-19° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.