Якою буде погода на Івано-Франківщині 24 квітня

24 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі — без опадів, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — грози.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 8-10°, вдень — 23-25° тепла.
- По області вночі прогнозують 6-11°, вдень — 20-25° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 4-9°, вдень — 14-19° тепла.