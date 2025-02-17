Як в Івано-Франківську працює відділення реабілітації у поліклініці №2

У міській поліклініці №2 успішно функціонує відділення реабілітації та відновного лікування, де пацієнти отримують комплексну допомогу від команди фахівців. Тут надаються всі види реабілітаційних послуг згідно з індивідуальними програмами.

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Вже чотири роки поліклініка успішно проводить високоякісну реабілітацію пацієнтів, пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

«Це відділення складається з декількох підрозділів, тут працює величезна мультидисциплінарна команда. Відділення реабілітації повинне бути одне, мають бути всі спеціалісти, які взаємодіють один з одним. Тому що реабілітація відбувається на основі індивідуальної реабілітаційної програми кожного пацієнта. І, відповідно, зручно буде для пацієнта тільки те, коли він в одному приміщенні буде мати весь набір послуг. Тому відділення реабілітації одне. Окрім того, варто зазначити, що спеціалістів з реабілітації є надзвичайно мало, нам дуже пощастило з ними. І всі інструменти, обладнання і матеріали, які потрібні – дороговартісні, тому ми їх закуповували спеціально для того, щоб зробити комплексне медичне реабілітаційне обслуговування», – наголошує директор КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР» Ольга Савчук.



Також тут згодом планується відкриття ще одного кабінету для реабілітації.

Фізичний терапевт Павло Семен розповів про особливості реабілітації пацієнтів. Він зазначив, що кабінет спеціалізується на фізичній терапії при ураженнях нервової системи та опорно-рухового апарату. Лікар наголосив, що все частіше до них звертаються військові з різними травмами, зокрема з ампутаціями та грижами, яким надається комплексна допомога, включаючи психологічну підтримку.

«На мене припадає на день 7-8 пацієнтів, як правило цивільні, але тепер дедалі частіше попадають військові з ураженням опорно-рухового апарату, з грижами, ампутаціями. Одне заняття триває 1-1,5 години. Відмінність реабілітації цивільних і військових в тому, що до військових долучається клінічний психолог. Їм потрібна психологічна підтримка і консультація клінічного психолога. Серед цивільного населення найчастіше звертаються з грижами, протрузіями, дуже часто це післяоперативне втручання. Коли є пацієнт після ішемічного інсульту і людина має труднощі в самообслуговуванні, то ерготерапевт вчить людину, як пристосуватися до тих навколишніх умов, з якими вона буде стикатися. По суті повертає її до життя в соціумі”,- зазначає фізичний терапевт відділу реабілітації Павло Семен.

Клінічний психолог Наталя Фридрак розповідає про свою роль у реабілітації пацієнтів.

“Коли лікар направляє до мене пацієнта, спочатку ми встановлюємо з ним довірливі відносини, встановлюємо контакт, цілі реабілітації, мету реабілітації, за необхідності стабілізуємо його психоемоційний стан. Робота з кожною людиною є індивідуальною. Я пояснюю, як буде проходити наша робота, обстеження. Так як важливо виявити не тільки ураження функції після перенесеного захворювання, а також і збереження функцій. Також дуже часто буває так, що пацієнт має хороший фізичний ресурс для відновлення, але через своє захворювання, через втрату певних функцій, у нього немає мотивації. Тому ми встановлюємо прихильність до лікування шляхом проведення мотиваційного інтерв’ю”,- зауважує психолог Наталя Фридрак.



Відділення реабілітації допомагає не лише цивільним, а й військовим, які отримали поранення на полі бою. Лікарка Наталія Тершак повертає до повноцінного життя пацієнтів з контрактурами та тугорухливістю суглобів, використовуючи сучасні методи реабілітації.

“Наше відділення реабілітації працює з різним контингентом пацієнтів, як із мирним населенням, так і з військовослужбовцями. Військові потрапляють до нас частіше після вогнепальних поранень. Ми працюємо з такими пацієнтами і розробляємо та відновлюємо амплітуду рухів у цих суглобах. Аналогічно і в пацієнтів мирного населення це так само після переломів, після інсультів, після оперативних втручань, зняття протезування, після компресій спинного каналу в результаті захворювань міжхребцевого диску. Ми справляємося, пацієнти всі задоволені” ,- каже лікар фізичної-реабілітаційної медицини Наталія Тершак.



Пан Іван, отримавши травму на роботі, зіткнувся з гомілковостопним переломом. Після оперативного втручання та лікування за допомогою апарату Ілізарова, він вже другий тиждень відновлюється у поліклініці №2. Каже, що завдяки реабілітації знову може ходити.

“Зараз вже тут другий тиждень проходжу реабілітацію. Все чудово. Стосовно мене – результати дуже великі. Я два тижня був на милицях, а зараз вже повністю можу рухатись. М’яча ганяю. Думаю, все буде гаразд. Ці курси повністю безкоштовні для людей, які сюди звертаються”, – каже пацієнт Іван.



Міський голова Руслан Марцінків наголосив на важливості реабілітації, особливо для військових, які повертаються з війни. Він зазначив, що у медичних закладах міста створені всі умови для фізичної та психологічної реабілітації.