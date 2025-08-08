З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

З першого вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
“У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін”, – йдеться у повідомленні.
Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.