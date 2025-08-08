ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
Диван на коліщатках в темній вітальні

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Автор: Олег Мамчур
08/08/2025 16:05
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З першого вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

“У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін”, – йдеться у повідомленні.

Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.