Зеленський схвалив продовження воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX).

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 25 липня.

“Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією Росії проти України.