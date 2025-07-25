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Зеленський схвалив продовження воєнного стану
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Зеленський схвалив продовження воєнного стану

Автор: Олег Мамчур
25/07/2025 14:22
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Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні (№ 4525-IX) та проведення загальної мобілізації (№ 4525-IX).

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Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у п’ятницю, 25 липня.

“Відповідно до законів, строк дії воєнного стану продовжено з 5 години 30 хвилин 7 серпня 2025 року на 90 діб. Строк проведення загальної мобілізації також продовжено на відповідний період”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ці рішення аргументовано триваючою збройною агресією Росії проти України.