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Презентація досліджень про 2D оксиди і MXenes.
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У Валенсії франківський науковець розповідав про новітні матеріали для альтернативної енергетики

Автор: Любов Семанишин
25/07/2025 14:37
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Доцент кафедри інформаційних технологій Університету Короля Данила Андрій Бойчук взяв участь у щорічній звітній конференції в Університеті Валенсії. Презентуючи результати своїх досліджень у доповіді, науковець окреслив основні досягнення протягом останнього року в рамках співпраці між УКД, Інститутом матеріалознавства (ICMUV) та Університетом Валенсії щодо новітніх матеріалів для альтернативної енергетики, інформує Правда.іф.

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Презентація про 2D оксиди та MXene для батарей.

Варто зазначити, що співпраця Андрія Михайловича з Університетом Валенсії триває ще з 2023 року, зокрема, в рамках наукових проектів, фінансованих ЄС. Високий рівень наукових результатів, отриманих в результаті такої співпраці, підтверджений якістю його публікацій – тільки протягом цього навчального року опубліковано 5 статей у високорейтингових журналах першого квартиля (Q1) за класифікацією Scimago.

Лекція з презентацією на екрані, люди слухають.

За словами науковця, це дає можливість набути цінного досвіду роботи з сучасним обладнанням, перспективними матеріалами, корисними науковими контактами в цілому світі, що в недалекому майбутньому буде вкрай потрібним в контексті інноваційної повоєнної відбудови України.