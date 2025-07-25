Поліцейські затримали прикарпатця, який підпалив помешкання родички

Фігурант, на ґрунті неприязних відносин, підпалив будинок та господарські приміщення рідної сестри. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зловмисника поліцейські затримали в процесуальному порядку та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Інцидент стався 24 липня о 17:30 в одному з населених пунктів Коломийського району. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти-криміналісти. Працівники УДСНС ліквідували пожежу. Вогнем знищено покрівлю будинку, господарські нежитлові споруди, а також побутові речі, які знаходились всередині.Потерпілих немає.

На місці події спеціалісти-криміналісти попередньо встановили, що загоряння сталось внаслідок занесення стороннього джерела вогню.

Поліцейські опитали потерпілих, свідків та очевидців. Проаналізувавши всю отриману інформацію, правоохоронці оперативно встановили особу, причетну до злочину та затримали його. Йдеться про мешканця Коломийської ТГ, 1983 року народження, який уже раніше судимий.

Палія слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Коломийська окружна прокуратура.