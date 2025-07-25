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Фотографія та ікона на лобовому склі автомобіля.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумачі на колінах зустріли кортеж із тілом військовослужбовця Тараса Ткачука

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 15:38
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Сьогодні мешканці Тлумача зібралися в центрі міста, щоб віддати останню шану померлому захиснику України – Тарасу Ткачуку, жителю села Олешів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада.

Після прощання скорботний кортеж вирушив з Тлумача до рідної оселі загиблого у селі Олешів. Уздовж всього маршруту мешканці громади в глибокій скорботі ставали на коліна, вшановуючи пам’ять Героя.

Панахида відбудеться сьогодні, 25 липня, о 20:00 год., а чин похорону – завтра, 26 липня, о 11:00 год.

Священники проводять обряд на вулиці, люди моляться.
Похоронна процесія на міській вулиці
Поліційна машина на вулиці біля натовпу людей.
Люди на колінах з прапорами України.
Люди з українськими прапорами на вулиці міста.