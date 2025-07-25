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Правоохоронці розслідують ДТП, в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин
Диван на коліщатках в темній вітальні

Правоохоронці розслідують ДТП, в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин

Автор: Олег Мамчур
25/07/2025 15:41
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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом аварії, внаслідок якої загинув народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин.

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Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Нічний огляд ДТП на шосе, освітлення сцени

ДТП сталася ввечері 24 липня на автодорозі Н-09 «Мукачево — Львів» поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Внаслідок неї народний депутат зазнав тяжких тілесних ушкоджень та згодом помер у кареті швидкої допомоги. 

Нічне дорожнє зіткнення, дослідження місця аварії.

За попередніми даними, мотоцикл Harley Davidson депутата в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, за кермом якого був  місцевий. Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. 

Контроль дрона планшетом на дорозі.