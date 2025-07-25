Правоохоронці розслідують ДТП, в якій загинув народний депутат Ярослав Рущишин

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом аварії, внаслідок якої загинув народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

ДТП сталася ввечері 24 липня на автодорозі Н-09 «Мукачево — Львів» поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Внаслідок неї народний депутат зазнав тяжких тілесних ушкоджень та згодом помер у кареті швидкої допомоги.

За попередніми даними, мотоцикл Harley Davidson депутата в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, за кермом якого був місцевий. Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості.