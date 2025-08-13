Жителі Бурштина і села Демʼянів 12 днів будуть без гарячої води

З 18 по 29 серпня 2025 року жителі Бурштина і села Демʼянів будуть без гарячої води.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Бурштинської теплоелектростанції.

Як йдеться у дописі, постачання теплої води у Бурштині та Дем’янові призупинять через підготовку тепломережі до опалювального сезону.