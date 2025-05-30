Де у Франківську можна зʼїсти благодійну картопляну страву “За Третю штурмову”

У Франківську до всеукраїнської благодійної кампанії “За маму. За тата. За Третю штурмову!” долучилися чотири ресторани, які пропонують спеціальні страви з картоплі, частина коштів від продажу яких спрямують військовим.

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Про це пише Галка.

На сайті благодійної ініціативи можна побачити, що у Франківську до кампанії долучилися чотири заклади: м’ясний ресторан “М’ясоруб” з сетом “Перемоги”, “Жито Cafe Bakery” та “Ресторація Кухня” з картоплею для Третьої штурмової, а також MANUFACTURA – з картоплею для Третьої штурмової та курячою січеною котлетою з картопляним пюре та шпинатним соусом.

Всеукраїнська комунікаційна кампанія «За маму. За тата. За Третю штурмову!» стартувала за ініціативи штабного фонду «Підтримай Третю штурмову» і триватиме з 1 травня до 31 липня 2025 року. Ресторани по всій Україні додають до меню спеціальну страву з картоплі з позначкою «А на третє – картопля для Третьої».

Зібрані кошти спрямують на придбання дронів, засобів радіоелектронної боротьби, транспорту й іншого необхідного обладнання для 3 ОШБр. Ініціатива відкрита для нових учасників – зареєструватися та знайти повний перелік закладів можна на офіційному сайті кампанії.