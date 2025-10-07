Лісничий, який пʼяним спричинив смертельну ДТП на Верховинщині, вийшов під заставу

Лісничий Яловичорського лісництва, який 1 жовтня напідпитку спричинив смертельну ДТП, вийшов з-під варти після внесення застави.

Нагадаємо, лісничий їхав на Toyota Land Cruiser у напрямку Верховини. Він не обрав безпечної швидкості та врізався у Volkswagen, водій якого повертав на другорядну дорогу.

54-річний водій Volkswagen загинув на місці події.

Як повідомили “Галці” у пресслужбі Територіального управління ДБР у Львові, суд обрав лісничому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у понад 200 000 гривень.

У пʼятницю, 3 жовтня, за нього було внесено заставу та лісничий вийшов з-під варти.