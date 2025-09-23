На Івано-Франківщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП, де автобус вʼїхав у житловий будинок

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 вересня близько 19:30 у селі Вікняни, що у Тлумацькій громаді.
Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
Водій маршрутного автобуса Mercedes не впорався з керуванням
Водій та пасажири, які були в транспортному засобі, не травмувалися. Пошкоджений фасад будинку.
Попередньо поліцейські встановили, що 63-річний водій маршрутного автобуса «Mercedes» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та вʼїхав у житловий будинок.
“На місце ДТП прибули працівники поліції, які встановлюють обставини аварії. Вирішується питання правової кваліфікації події”, – йдеться у дописі.