На Івано-Франківщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП, де автобус вʼїхав у житловий будинок

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 вересня близько 19:30 у селі Вікняни, що у Тлумацькій громаді.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Водій маршрутного автобуса Mercedes не впорався з керуванням

Водій та пасажири, які були в транспортному засобі, не травмувалися. Пошкоджений фасад будинку.

Попередньо поліцейські встановили, що 63-річний водій маршрутного автобуса «Mercedes» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та вʼїхав у житловий будинок.