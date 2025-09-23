ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейська машина, ДТП з автобусом у стіні.
На Івано-Франківщині правоохоронці встановлюють обставини ДТП, де автобус вʼїхав у житловий будинок

Автор: Оксана Марушкевич
23/09/2025 22:37
Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 вересня близько 19:30 у селі Вікняни, що у Тлумацькій громаді.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Водій маршрутного автобуса Mercedes не впорався з керуванням

Водій та пасажири, які були в транспортному засобі, не травмувалися. Пошкоджений фасад будинку.

Попередньо поліцейські встановили, що 63-річний водій маршрутного автобуса «Mercedes» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та вʼїхав у житловий будинок.

“На місце ДТП прибули працівники поліції, які встановлюють обставини аварії. Вирішується питання правової кваліфікації події”, – йдеться у дописі.

