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Насосы типа Д: надёжное решение для перекачки воды
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Насосы типа Д: надёжное решение для перекачки воды

Автор: Олег Мамчур
11/07/2025 22:31
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Насосы типа Д — это горизонтальные центробежные одноступенчатые агрегаты с двусторонним входом рабочего колеса. Они широко применяются в промышленности, энергетике, системах водоснабжения и коммунальном хозяйстве.

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Высокая производительность и надёжность сделали эти насосы классикой среди водяных насосных установок. Поговорим о каталог насосов типа д.

Конструктивные особенности

Насосы типа Д (что означает “двустороннего всасывания”) имеют симметричную конструкцию рабочего колеса, что обеспечивает равномерную нагрузку на подшипники и минимизирует осевое усилие. Основные элементы:

  • Корпус — с горизонтальным разъёмом, что упрощает обслуживание;
  • Рабочее колесо — центробежное, с двусторонним всасыванием;
  • Вал — с уплотнением (сальниковым или механическим);
  • Подшипниковые узлы — обеспечивают стабильную работу при значительных нагрузках.

Технические характеристики

Параметры насосов типа Д могут различаться в зависимости от конкретной модели, но в среднем они такие:

  • Подача: от 100 до 4000 м³/ч;
  • Напор: до 100 м;
  • Температура перекачиваемой жидкости: до +85°C (в зависимости от типа уплотнений);
  • Привод: электродвигатель через муфту.

Область применения

Насосы типа Д применяются в различных сферах, где необходимо перекачивать большие объёмы чистой или слабо загрязнённой воды:

  • Системы водоснабжения городов и предприятий;
  • Тепловые электростанции (как питательные или циркуляционные насосы);
  • Ирригационные и дренажные системы;
  • Промышленные предприятия (металлургия, химическая промышленность и др.).

Преимущества насосов типа Д

  • Высокая производительность — благодаря двустороннему входу воды;
  • Надёжность и долговечность — сниженное осевое усилие и прочные материалы;
  • Удобство обслуживания — конструкция позволяет проводить техобслуживание без демонтажа трубопроводов;
  • Экономичность — оптимальное энергопотребление при высокой эффективности.

Заключение

Насосы типа Д — это проверенное временем оборудование, которое и сегодня успешно используется во многих отраслях. Если вам нужен надёжный, мощный и простой в обслуживании водяной насос — обратите внимание на эту модель.

Насосы типа Д отлично зарекомендовали себя в условиях длительной эксплуатации и высоких нагрузок. Благодаря своей простой, но продуманной конструкции, они легко ремонтируются и адаптируются под разные производственные потребности. Это универсальное решение для стабильной и эффективной работы систем водоснабжения.