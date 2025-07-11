Насосы типа Д: надёжное решение для перекачки воды

Насосы типа Д — это горизонтальные центробежные одноступенчатые агрегаты с двусторонним входом рабочего колеса. Они широко применяются в промышленности, энергетике, системах водоснабжения и коммунальном хозяйстве.
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Высокая производительность и надёжность сделали эти насосы классикой среди водяных насосных установок. Поговорим о каталог насосов типа д.
Конструктивные особенности
Насосы типа Д (что означает “двустороннего всасывания”) имеют симметричную конструкцию рабочего колеса, что обеспечивает равномерную нагрузку на подшипники и минимизирует осевое усилие. Основные элементы:
- Корпус — с горизонтальным разъёмом, что упрощает обслуживание;
- Рабочее колесо — центробежное, с двусторонним всасыванием;
- Вал — с уплотнением (сальниковым или механическим);
- Подшипниковые узлы — обеспечивают стабильную работу при значительных нагрузках.
Технические характеристики
Параметры насосов типа Д могут различаться в зависимости от конкретной модели, но в среднем они такие:
- Подача: от 100 до 4000 м³/ч;
- Напор: до 100 м;
- Температура перекачиваемой жидкости: до +85°C (в зависимости от типа уплотнений);
- Привод: электродвигатель через муфту.
Область применения
Насосы типа Д применяются в различных сферах, где необходимо перекачивать большие объёмы чистой или слабо загрязнённой воды:
- Системы водоснабжения городов и предприятий;
- Тепловые электростанции (как питательные или циркуляционные насосы);
- Ирригационные и дренажные системы;
- Промышленные предприятия (металлургия, химическая промышленность и др.).
Преимущества насосов типа Д
- Высокая производительность — благодаря двустороннему входу воды;
- Надёжность и долговечность — сниженное осевое усилие и прочные материалы;
- Удобство обслуживания — конструкция позволяет проводить техобслуживание без демонтажа трубопроводов;
- Экономичность — оптимальное энергопотребление при высокой эффективности.
Заключение
Насосы типа Д — это проверенное временем оборудование, которое и сегодня успешно используется во многих отраслях. Если вам нужен надёжный, мощный и простой в обслуживании водяной насос — обратите внимание на эту модель.
Насосы типа Д отлично зарекомендовали себя в условиях длительной эксплуатации и высоких нагрузок. Благодаря своей простой, но продуманной конструкции, они легко ремонтируются и адаптируются под разные производственные потребности. Это универсальное решение для стабильной и эффективной работы систем водоснабжения.