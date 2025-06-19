Не відгукується на імʼя: на Прикарпатті продовжують шукати 5-річного Кирила. ФОТО

17 червня у лісі біля села Трійця зник п’ятирічний хлопчик Кирило Боднарук. Станом на 12:00 18 червня його продовжують шукають понад 350 людей.

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Поліціянти Івано-Франківщини працюють у цілодобовому режимі, координують дії залучених служб, здійснюють обстеження лісової місцевості та прилеглих територій, опитують мешканців, переглядають відео з камер спостереження, а також надають підтримку родині дитини.

Хлопчик має розлади аутичного спектру, не розмовляє та не відгукується на своє ім’я.

До пошукових заходів залучені безпілотні літальні апарати з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно оглядати територію у темну пору доби. Активно працюють кінологічні екіпажі зі службовими собаками.

Загалом до пошукової операції залучено понад 350 осіб та 45 одиниць техніки.

17 червня близько 18:00, гуляючи разом із мамою лісом у селі Трійця Заболотівської громади Коломийського району, 5-річний Кирило загубився й не повернувся додому.