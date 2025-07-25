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Протестувальники тримають плакати з різними гаслами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Небайдужі франківці вчетверте зібрались на акцію проти скандального закону №12414

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 21:51
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Сьогодні, 25липня, четвертий вечір поспіль молодь та небайдужі мешканці Івано-Франківська збираються, щоб акцією протесту показати ставлення до підтриманого Радою та підписаного Президентом закону № 12414, окремі пункти якого скасовують незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність Генеральному прокурору.

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Пише Правда.іф.

Небайдужі містяни зібрались біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Учасники очікують бути почутими владою.

Такі маніфести проходять у столиці та багатьох українських містах.

Своїми лозунгами на картонних плакатах стверджують, що прийнятий закон викликає велике занепокоєння ролі держави на міжнародній арені та відтягує вступ України до ЄС, наближаючи до “диктаторських законів” за президентства Януковича.

Зокрема це:

“НАБУ – не для своїх”

“Владі личить слухатись народу”

“Руки геть від НАБУ”

“Боролися, боремося і таки поборемо корупцію”

“З нами так не можна”

“Війна не причина красти”

“Корупція вбиває” тощо.

Люди тримають плакати на протесті в Україні.
Протестувальники з плакатами на мітингу
Протест із плакатом "НАБУ - не для своїх
Протест проти корупції з плакатами і прапорами.
Протест з плакатами та прапорами в руках.
Жінка тримає плакат на протесті в Україні.
Протестна акція на вулиці, люди тримають плакати.