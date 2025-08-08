Пʼяний та без посвідчення водія: у Франківську спіймали водія-порушника

Франківські патрульні спіймали пʼяного водія ще й без водійського посвідчення.

Як розповіли в патрульній поліції, здійснюючи патрулювання на вулиці Хіміків патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.

“Спілкуючись з 47-річним водієм патрульні виявили у нього ознаки спʼяніння. Пройти освідування на місці та у медичному закладі останній відмовився. Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські встановили, що керманич не має посвідчення водія, оскільки його не отримував”,- ажуть патрульні.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.