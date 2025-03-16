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Підозрюваному у вбивстві активіста Демʼяна Ганула обрано запобіжний захід
Диван на коліщатках в темній вітальні

Підозрюваному у вбивстві активіста Демʼяна Ганула обрано запобіжний захід

Автор: Петро Якимчук
16/03/2025 14:51
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Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Національній поліції, передає Правда ІФ

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Нагадаємо, що вбивство активіста сталося вдень 14 березня у центрі Одеси. Зловмисник вистрелив у громадського діяча і з місця події втік. Вжитими співробітниками Національної поліції України та СБУ заходами його затримали протягом п’яти годин. Ним виявився 46-річний військовослужбовець з Київщини, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та ч. 1 ст. 263 ККУ – в незаконному носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Сьогодні, 16 березня, Київський районний суд міста Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Чоловік в суді за склом, прапор України.