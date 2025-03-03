Помста Трампа: після сварки в Білому домі президент США зʼїв обід Зеленського

У меню були зелений салат, смажена курка та крем-брюле. Пише ТСН

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Після суперечки у Білому домі, яка виникла у президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, було скасовано не тільки підписання угоди та спільну пресконференцію, але й обід, який готували з цієї нагоди.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News.

За її словами, скасування обіду було особистою ініціативою президента Трампа.

“Президентові сподобався обід. Він фігурально й буквально з’їв обід президента Зеленського”, — додала Левітт.

Раніше чиновник Білого дому Ден Скавіно опублікував у мережі Х фото меню ланчу з нагоди візиту Зеленського, зазначивши, що господар Білого дому запросив на “вільні місця” кількох чиновників адміністрації.

Скориставшись відсутністю Зеленського, Дональд Трамп, судячи з меню, міг з’їсти подвійну порцію зеленого салату, смаженої курки та крем-брюле.

Нагадаємо Зеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом. ВІДЕО