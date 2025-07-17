Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо віцепремʼєрки Стефанішиної

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ймовірних неправомірних дій в.о. віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.

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Про це Суспільному повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

За її словами, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі “Української правди”. Наразі про підозру жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко, група нардепів звернулася до НАБУ з проханням перевірити ймовірні неправомірні дії Стефанішиної “та інших осіб”.

САП відкрила кримінальне провадження 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.

Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У розслідуванні “Української правди”, опублікованому 4 червня, йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Сама Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка.