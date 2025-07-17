Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо віцепремʼєрки Стефанішиної

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ймовірних неправомірних дій в.о. віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.
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Про це Суспільному повідомила речниця САП Ольга Постолюк.
За її словами, САП розпочала провадження за фактами, викладеними в матеріалі “Української правди”. Наразі про підозру жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває.
Як повідомляє нардеп “ЄС” Олексій Гончаренко, група нардепів звернулася до НАБУ з проханням перевірити ймовірні неправомірні дії Стефанішиної “та інших осіб”.
САП відкрила кримінальне провадження 11 червня 2025 року. Досудове розслідування проводять детективи НАБУ.
Стефанішину підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У розслідуванні “Української правди”, опублікованому 4 червня, йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.
Сама Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка.
“Вічна проблема з цими колишніми) Я думала, що вже звикла до того, що моє ім’я можуть використовувати в різних обставинах, але “ніт”. Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів”, — зазначила вона.