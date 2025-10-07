ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську пʼяний водій врізався в огорожу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Незалежності. За словами заявника, водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної швидкості та допустив наїзд на дорожнє огородження.

Під час спілкування з 49-річним водієм, патрульні помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 1.61 проміле алкоголю, пише Правда.

Інспектори склали на кермувальника адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.

Водії, вкотре нагадуємо алкоголь та кермо несумісні. Не ризикуйте власним життям та безпекою інших учасників дорожнього руху

