У Франківську відкрили оновлений рентгенкабінет у поліклініці №1. ФОТО

В Івано-Франківську на вулиці Чорновола відкрили оновлений рентгенкабінет у поліклініці №1.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
У кабінеті розмістили сучасний рентгенапарат, комп’ютерну техніку для друку результатів обстежень, а також нові меблі.
“Це ще один крок для своєчасного і якісного обстеження у поліклініках нашого міста. Сюди можуть звертатись мешканці, за спрямуванням свого сімейного лікаря, а також військові”, – зазначив Марцінків.