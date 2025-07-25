У Франківську відкрили оновлений рентгенкабінет у поліклініці №1. ФОТО

В Івано-Франківську на вулиці Чорновола відкрили оновлений рентгенкабінет у поліклініці №1.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

У кабінеті розмістили сучасний рентгенапарат, комп’ютерну техніку для друку результатів обстежень, а також нові меблі.