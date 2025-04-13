У Франківську висадили материнську алею памʼяті

В парку Військових ветеранів матері загиблих та зниклих безвісти захисників висадили кущі в пам’ять про найрідніших – своїх дітей Героїв.
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Про це на своїй сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Правда.
Розпочали з молитви за наших захисників та душі всіх полеглих українських воїнів. Далі разом висадили кущі. Алея нагадуватиме кожному, хто тут проходитиме, якою ціною нам дається Українська Держава!