У Тлумачі відбуваються Всеукраїнські навчально‑тренувальні збори юних боксерів

У місті Тлумач Івано‑Франківської області проходять масштабні двотижневі Всеукраїнські навчально‑тренувальні збори боксерів-юнаків з усієї України.

До програми долучилися спортсмени з Івано‑Франківська, Києва, Херсона, м.Острог (Рівненська область), Вінниці, Павлограда (Дніпропетровська область) та Одеси.

Протягом двох тижнів юні боксери проходитимуть інтенсивні тренування, спаринги, відпрацьовуватимуть технічні елементи та обмінюватимуться досвідом.

Захід має на меті не лише вдосконалення спортивної майстерності, а й зміцнення єдності молоді з різних куточків України — що є надзвичайно важливим в умовах сьогодення.

«Ми надзвичайно раді вітати боксерів з різних регіонів України тут, у Тлумачі. Це унікальна можливість для спортсменів відчути командний дух, обмінятися досвідом та підвищити рівень технічної підготовки. Переконаний, що такі збори — важливий крок у підготовці до змагань всеукраїнського та міжнародного рівня», — зазначив президент Івано‑Франківської міської федерації боксу, чемпіон світу та учасник Олімпійських ігор Сервін Сулейманов.

Організаторами події виступили Тлумацька міська рада, Федерація боксу Тлумаччини, Івано‑Франківська міська федерація боксу, Івано‑Франківська обласна федерація боксу та відділення Національного олімпійського комітету України в Івано‑Франківській області.

Завершення зборів ознаменується Всеукраїнським турніром пам’яті Героїв Тлумаччини, які загинули внаслідок російської агресії.

Дані змагання відбудуться з 14 по 19 липня та стануть справжнім випробуванням для кожного учасника і водночас — даниною пам’яті тим, хто віддав своє життя за Україну.