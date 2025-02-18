В Делятині помер 95-річний звʼязковий УПА

Сьогодні, 18 лютого 2025 року відійшов у вічність житель селища Делятин, останній свідок та учасник національно-визвольної боротьби, зв’язковий УПА Микола Негрич.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду

Народився пан Микола 19 грудня 1929 року, а помер у дуже поважному віці 95 років…(у 2024 році відзначав ювілей).

“Останні роки проживав разом з донькою у фамільному будинку Голинських в Делятині.

Микола Негрич був родичем видатного сотенного УПА Гриця Голинського і на власному досвіді переконався, як важко і небезпечно було виборювати свободу і незалежність, як у кривавих протистояннях наші краяни здобували право бути українцями. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким пана Миколи… Вічна і світла пам’ять! Царство Небесне Борцю за Волю України!” – пишуть на сторінці Делятинської ТГ.

Читання Псалтиру відбудеться сьогодні, 18 лютого і розпочнеться о 17.00 год. Чин похорону розпочнеться об 11.00 год. завтра, 19 лютого.

Поховають Миколу Негрича на центральному старому кладовищі в Делятині.