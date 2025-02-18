В Делятині помер 95-річний звʼязковий УПА

Сьогодні, 18 лютого 2025 року відійшов у вічність житель селища Делятин, останній свідок та учасник національно-визвольної боротьби, зв’язковий УПА Микола Негрич.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду
Народився пан Микола 19 грудня 1929 року, а помер у дуже поважному віці 95 років…(у 2024 році відзначав ювілей).
“Останні роки проживав разом з донькою у фамільному будинку Голинських в Делятині.
Микола Негрич був родичем видатного сотенного УПА Гриця Голинського і на власному досвіді переконався, як важко і небезпечно було виборювати свободу і незалежність, як у кривавих протистояннях наші краяни здобували право бути українцями. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким пана Миколи… Вічна і світла пам’ять! Царство Небесне Борцю за Волю України!” – пишуть на сторінці Делятинської ТГ.
Читання Псалтиру відбудеться сьогодні, 18 лютого і розпочнеться о 17.00 год. Чин похорону розпочнеться об 11.00 год. завтра, 19 лютого.
Поховають Миколу Негрича на центральному старому кладовищі в Делятині.