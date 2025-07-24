Військовий з Франківська Андрій Грималюк публічно підтримав протести проти сандального закону №12414

Андрій Грималюк, військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» і депутат кількох скликань міської ради Івано-Франківська, публічно висловив підтримку протестам проти закону №12414, що передбачає підпорядкування НАБУ та САП Генеральній прокуратурі.

Військовий 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» і депутат Івано-Франківської міської ради VI, VII та VIII скликань Андрій Грималюк оприлюднив у соцмережах заяву щодо свого ставлення до протестів проти закону №12414, пишуть Версії.

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У своєму повідомленні він висловив солідарність із молоддю, яка бере участь у мітингах, наголосивши, що вважає протест реакцією на загрози демократичним принципам та антикорупційним реформам.

«Велика війна потребує великих дронів, великому протесту достатньо шматка картонного паперу. Підтримую молодь у їхньому несприйнятті закону України №12414, який скасовує антикорупційні реформи у країні і штовхає нас до диктатури», — зазначив Андрій Грималюк.

Він підкреслив, що учасники протестів виходять на вулиці не лише заради себе, а й від імені військових, полонених і загиблих захисників.

«Молодь виходить на вулицю, щоб влада її почула, за військових, що на фронті, за тих, хто в полоні, і за тих, хто вже ніколи не вийде», — йдеться у його дописі. Грималюк також наголосив на повній підтримці громадянської позиції протестувальників: «Підтримую молодь — 100% розуміння, 0% засудження».

Закон №12414, який передбачає підпорядкування Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральній прокуратурі, був ухвалений Верховною Радою та підписаний в Офісі Президента. Цей документ викликав значний суспільний резонанс і став приводом для численних протестів у різних містах України, зокрема й в Івано-Франківську.

23 липня в Івано-Франківську відбулася друга за два дні акція протесту проти цього законопроєкту. Міський голова Руслан Марцінків, коментуючи ситуацію в ефірі радіо «Західний полюс», висловив підтримку учасникам протестів, хоч і зазначив, що не з усіма гаслами на плакатах згоден.

«Я, може, не все підтримую з того, що пише молодь на плакатах, але вважаю, що вони з хороших почуттів вийшли. Вони хочуть, щоб країна була демократичною й щоб була реальна боротьба з корупцією», — сказав Руслан Марцінків.

Очільник міста також наголосив на необхідності збереження громадянської активності, зазначивши, що як учасник подій 2004-го та 2014-го років розуміє важливість суспільної реакції на значущі рішення влади. Водночас він звернув увагу, що у воєнний час будь-які мітинги можуть бути використані ворогом.

Марцінків зауважив, що ухвалення закону №12414 не принесло Україні переваг у міжнародній спільноті.

«Цей закон не дав Україні додаткових плюсів в очах Європейського Союзу», — підкреслив він, додаючи, що влада повинна слухати громадян і враховувати їхню позицію. За словами міського голови, на акції в Івано-Франківську зібралося понад 500 молодих людей. «Це хороший знак, бо влада таки розуміє, що треба людей слухати», — зазначив Руслан Марцінків.

Протести проти закону №12414 тривають у кількох містах України, об’єднуючи громадян, які вимагають збереження незалежності антикорупційних органів і захисту демократичних принципів. Учасники мітингів наголошують, що продовжуватимуть висловлювати свою позицію мирними способами, щоб донести її до влади.