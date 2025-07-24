Перший прикарпатський нардеп визнав, що помилився, коли голосував за скандальний законопроєкт №12414

Народний депутат з Івано-Франківщини Едуард Прощук визнав свою помилку щодо голосування за резонансний законопроєкт №12414, який, на думку правозахисників і міжнародних партнерів, підриває незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

У своєму дописі в соцмережі нардеп зазначив, що голосував «із надією на реорганізацію, узгоджену з міжнародними партнерами», але згодом зрозумів, що законопроєкт має зовсім інші наслідки:

«Так, у роботі цих органів є свої нюанси. Але це не привід забирати в них незалежність. Я цього не підтримую, і ніколи не піддавав сумніву наш євроінтеграційний шлях. Мені справді болить, що мій голос був за таку версію закону», — написав депутат.

ДО ТЕМИ: Одіозний прикарпатський нардеп Вірастюк пояснив, чому він підтримав скандальний прокорупційний законопроект 12414

Прощук підкреслив, що його слова — це не виправдання, а вибачення перед виборцями та всією країною, яка заслуговує на чесні правила та сильні інституції.

Він також закликав парламент якнайшвидше повернутися до роботи, щоб виправити ситуацію, спричинену прийняттям цього закону.

ДО ТЕМИ: “Н@хуя мені система, що працює проти мене”: Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП