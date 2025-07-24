ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Перший прикарпатський нардеп визнав, що помилився, коли голосував за скандальний законопроєкт №12414
Диван на коліщатках в темній вітальні

Перший прикарпатський нардеп визнав, що помилився, коли голосував за скандальний законопроєкт №12414

Автор: Олег Мамчур
24/07/2025 22:36
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Народний депутат з Івано-Франківщини Едуард Прощук визнав свою помилку щодо голосування за резонансний законопроєкт №12414, який, на думку правозахисників і міжнародних партнерів, підриває незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

У своєму дописі в соцмережі нардеп зазначив, що голосував «із надією на реорганізацію, узгоджену з міжнародними партнерами», але згодом зрозумів, що законопроєкт має зовсім інші наслідки:

«Так, у роботі цих органів є свої нюанси. Але це не привід забирати в них незалежність. Я цього не підтримую, і ніколи не піддавав сумніву наш євроінтеграційний шлях. Мені справді болить, що мій голос був за таку версію закону», — написав депутат.

ДО ТЕМИ: Одіозний прикарпатський нардеп Вірастюк пояснив, чому він підтримав скандальний прокорупційний законопроект 12414

Прощук підкреслив, що його слова — це не виправдання, а вибачення перед виборцями та всією країною, яка заслуговує на чесні правила та сильні інституції.

Він також закликав парламент якнайшвидше повернутися до роботи, щоб виправити ситуацію, спричинену прийняттям цього закону.

ДО ТЕМИ: “Н@хуя мені система, що працює проти мене”: Франківці вийшли на акцію проти законопроекту, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП